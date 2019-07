Directeur kliniek Michael P.: ‘Rapport Onderzoeksraad over ons bevat ernstige fouten’

De Fivoorkliniek in Den Dolder mist ‘bepaalde nuance’ in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de instelling waar Michael P., de moordenaar van Anne Faber, was opgenomen. Dat zegt directeur Erik Masthoff van de zorgorganisatie in een interview met de Volkskrant. De kliniek in Den Dolder maakt deel uit van Fivoor.

In het rapport van de OVV staat dat de kliniek in Den Dolder en de gevangenis in Vught, waar P. zat, ernstige fouten zijn gemaakt. Zo droeg de gevangenis onvoldoende informatie over P.'s zedenproblematiek over aan de kliniek en meldde zij niets over geweldsincidenten van P. in de gevangenis.

Masthoff stelt dat de Onderzoeksraad die incidenten zwaarder opnam dan ze werden ervaren in Vught. edetineerden worden daar na heftig geweld in een isolatiecel geplaatst, maar daar heeft P. volgens Masthoff bijvoorbeeld nooit gezeten. Ook vindt hij het met de kennis van toen niet vreemd dat Michael P. bij de overdracht werd omschreven als 'modelpatiënt', omdat P. zich in die periode goed gedroeg en meewerkte aan zijn behandeling.

Het is de eerste keer sinds de moord op Anne Faber dat Fivoor reageert. Masthoff wil met het interview het beeld bijstellen dat in media is geschetst. ,,We zijn geen sekswalhalla of een drugshol. Medewerkers zijn persoonlijk bedreigd of bespuugd. De medewerkers en de instelling worden gezien als dader van het verschrikkelijke delict. Er is maar één dader: Michael P.”