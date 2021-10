Diplomaregister krijgt nieuwe naam: Mijn Diploma’s

Stel: bij een brand gaan al je diploma’s in rook op of ze raken kwijt bij een verhuizing. Dan staan op de website mijndiplomas.nl de diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van Onderwijs erkende Nederlandse opleidingen. Met behulp van DigiD kan iedereen een gratis digitaal uittreksel downloaden of tegen betaling een papieren uittreksel aanvragen als een werkgever of school om een bewijs van diploma vraagt.

DUO verandert de naam in verband met de invoering van een nieuwe wet, waarin niet meer wordt gesproken over registers maar over gegevens. Daarmee is ook het uitwisselen van gegevens duidelijker geworden.

Overgangsfase

De aangepaste naam is onderdeel van een overgangsfase naar de vernieuwde site. De grote omslag zal plaatsvinden op 1 januari 2022. Mijn diploma’s zal binnenkort ook een aantal nieuwe mogelijkheden bevatten. Zo wordt het een optie om een gedeelte van het digitale uittreksel in het Engels te ontvangen. Het idee hierachter is om het digitale uittreksel ook internationaal meer toegankelijk te maken.

Ook wordt het voor onderwijsinstellingen mogelijk om met toestemming van een gediplomeerde een gewaarmerkt PDF-bestand te downloaden. Deze functie is met name bedoeld voor buitenlandse gediplomeerden die geen gebruik kunnen maken van DigID. Tenslotte sluit het digitale mbo-diploma binnenkort meer aan bij het fysieke diploma, vooral op het vlak van de behaalde startkwalificaties.

Na een publicatie in deze krant in juli 2019 schoot het bezoek aan het toenmalige diplomaregister met duizenden omhoog. Mensen gingen massaal op zoek naar een uittreksel nadat hun originele diploma’s verloren waren gegaan bij een brand of verhuizing of omdat een nare ex het papiertje niet wilde teruggeven.