Dino Soerel wil getuigen tegen Willem Holleeder

De naam van Soerel, in 2017 tot levenslang veroordeeld in liquidatieproces Passage, kwam deze week weer bovendrijven nadat in het meervoudig proces tegen Holleeder een brief en geluidsopname aan het strafdossier toegevoegd bleken te zijn.



In 2011 schreef Holleeder vanuit zijn cel een brief aan misdaadjournalist Peter R. de Vries. Op basis van de brief volgde een telefoongesprek met De Vries, die de audio daarvan dit voorjaar liet toevoegen aan het dossier Holleeder.