Dino Soerel over Willem Holleeder: ‘Hij heeft smerige dingen gezegd’

Zacht weer na mistige ochtend; dinsdag lenteweer met 17 graden

18 april Een strook van dichte mist zorgde vanochtend voor beperkt zicht in het midden van het land. In meerdere provincies was daarom code geel afgegeven. De mist trekt in de loop van de ochtend weg; daarna wordt het warm met temperaturen die oplopen tot zo'n vijftien graden Celsius.