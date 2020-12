Digitale pakjesavond en allemaal vooraf testen: zo viert Nederland sinterklaas

Daniëlle Rouw (35) uit Rotterdam viert sinterklaas dit jaar achter haar computer. Ongezellig hoeft dat volgens haar niet te zijn. ,,Samen met vrienden vier ik ‘digiklaas’, ofwel sinterklaas online. Om 20.00 uur loggen we met zes stellen in op Zoom, om zo pakjesavond toch een beetje samen te kunnen te vieren.”



De vriendengroep heeft lootjes getrokken en elkaar pakketjes opgestuurd. ,,Dat is nog wel even spannend. Omdat de pakketbezorgers het extreem druk hebben is het nog niet helemaal zeker of iedereen zijn of haar pakketje op tijd ontvangt. Maar het wordt hoe dan ook gezellig.”



Voorgaande jaren vierde Daniëlle sinterklaas met haar familie. ,,Eigenlijk gourmetten we ieder jaar. Maar in deze coronatijd hebben mijn vrienden en ik veel vrije vrijdagavonden, waarop we vaak digitaal borrelen. Dat bevalt zo goed, dat het idee ontstond om sinterklaas te vieren tijdens een digitale borrel. Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. We spelen een spel om te kijken wie het eerst een cadeau mag uitpakken, we lezen onze gedichten aan elkaar voor en pakken onze cadeautjes uit. Net als normaal, maar dan vanachter onze beeldschermen.”