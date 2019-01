Dieven stelen sieraden van Henks net overleden vrouw: ‘Geef dierbare spullen terug’

Het doet haar pijn. Pijn om te zien hoe het op het moment met haar opa gaat. Exact een week geleden was Zuiderhoek de as van zijn in september overleden vrouw Tiny aan het uitstrooien.



Als hij na een bewogen dag 's avonds thuiskomt, weet hij niet wat hij ziet. De lichten staan aan, alle kasten zijn opengetrokken. Zijn huis is veranderd in één grote puinhoop. Even flitst het door zijn hoofd dat misschien een buurman, die ook een sleutel heeft, naar binnen is gegaan. Als hij merkt dat ook de voordeur is geforceerd, komt waar hij al bang voor is uit: inbrekers hebben zijn woning overhoop gehaald.