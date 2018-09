Dieven slaan toe op vogelbeurs: zes dure vogels gestolen

De grootste Vogelbeurs ter wereld vindt twee keer per jaar plaats in de IJsselhallen en is volgens Stiphout - 'helaas, helaas' - een populaire plek voor zakkenrollers. Sommige vogels verwisselen voor een paar duizend euro van eigenaar. ,,Er wordt veelal contant betaald, mensen hebben veel geld bij zich om meerdere vogels te kopen. Ze letten even niet op en dan is het te laat... Ik zie ook dames rondlopen met de tassen gewoon open. Sommige mensen zijn te goed van vertrouwen.''

Hij had ook vandaag zo'n tien man beveiliging rondlopen. Een speciaal bedrijf met opgeleid personeel. ,,Maar het is zo'n enorme oppervlakte; drie kilometer aan stands. Wie kwaad wil...'' Naast zakkenrollerij, dus ook diefstal van de dure vogels: ,,Heel brutaal, maar het gebeurt gewoon waar je bij staat. We waarschuwen iedereen, maar het is bijna niet tegen te houden."

Goed verkocht

Toch wil Stiphout niet de indruk wekken dat het alleen maar kommer en kwel was op zijn beurs. ,,Voor zover ik weet was ook de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit tevreden over hoe de vogels werden verzorgd. Er is maar één vogel in beslag genomen.'' En dat is best bijzonder als je bedenkt dat er ruim honderdduizend kanaries, duiven en andere vogels aanwezig waren, weet de voorzitter van De Voilièrevriend, die deze markt al vele tientallen jaren organiseert.

De verkoopdag, waarvoor de IJsselhallen waren afgehuurd, trok dit keer zesduizend betalende bezoekers. Zo'n duizend minder dan vorige edities, vertelt Stiphout. Hij kan die daling niet precies verklaren. ,,We organiseren dit evenement twee keer per jaar. De beurs in het najaar wordt altijd wat minder bezocht omdat je dan de winter in gaat. Niet iedereen neemt het risico: vogels zijn immers kwetsbaar.''