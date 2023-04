Dieven richten in kwartiertje voor tienduizenden euro’s schade aan: ‘Heel gericht toegeslagen’

Het is inmiddels een bekend verhaal : dieven die op bestelling dure onderdelen van auto’s slopen en aan hun opdrachtgever verkopen. Precies zo lijkt het zaterdagnacht te zijn gegaan bij Hamer in Apeldoorn, maakt directeur Jans op uit de werkwijze. ,,In tien van onze Renault-bussen zit een bepaald type katalysator dat heel gewild is. Precies bij die tien bussen hebben de dieven toegeslagen. Heel gericht dus.”

Op beelden van beveiligingscamera’s is te zien hoe twee mannen de hekken, die onder stroom staan, openknippen. Vervolgens zijn ze ongeveer een kwartier zoet met het ontmantelen van de bussen en zijn ze weer verdwenen. Ze zijn goed in beeld.

Huurbussen

Jans’ collega Meindert Jansen zette een foto van de camerabeelden waarop een van de dieven te zien is, op sociale media en noemt daarbij de dieven ‘tuig van de richel. Maar we hebben de beelden en gaan ze vinden.’ Al is Jans daar niet van overtuigd. ,,We hebben uiteraard de politie erbij gehaald, maar ik denk niet dat we hier nog iets van terug gaan zien.”