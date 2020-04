Diëtisten luiden noodklok: ‘Veel ouderen door coronacrisis ondervoed’

Onder normale omstandigheden eet 15 tot 20 procent van de thuiswonende ouderen boven de zeventig jaar te weinig. Van de senioren die thuiszorg krijgen is dat volgens de NVD zelfs 30 tot 40 procent.

Verschillende factoren spelen daarbij een rol, vertelt Marjolein Visser, hoogleraar gezond ouder worden aan de Vrije Universiteit. ,,Kwetsbare ouderen zijn voor hun boodschappen vaak afhankelijk van de thuiszorg of mantelzorgers. Die zorg valt voor veel mensen weg. Gelukkig zijn er burgerinitiatieven, maar een hoop alleenwonende senioren durven zelf niet om hulp te vragen. Het gevolg is dat ze weinig of heel eenzijdig eten’’, vertelt Visser.

Volgens de NVD neemt ook de eenzaamheid toe, omdat veel ouderen in isolatie zitten en niet of nauwelijks nog bezoek ontvangen. En precies die isolatie vergroot het risico op ondervoeding bij kwetsbare ouderen, zegt Visser. Ze noemt het verband tussen eenzaamheid en ondervoeding een ‘universeel probleem’. ,,Mensen die weinig sociaal contact hebben, hebben vaak een verminderde eetlust. Ouderen die ineens alleen komen te staan, vinden de eetmomenten minder aantrekkelijk. Het is een soort vicieuze cirkel waarin ze belanden en een die door de coronacrisis nog urgenter wordt, omdat er vaak niemand is die ze vraagt: heb je wel gegeten?’’

Mantelzorger

De NVD is een campagne begonnen in de zorgsector om zorgverleners bewust te maken van de problematiek. Daarnaast adviseert de vereniging ouderenom de website goedgevoedouderworden.nl te checken of ze voldoende eten. De tests kunnen ook door een mantelzorger of zorgprofessional worden ingevuld en brengen het voedingspatroon en de mate van ondervoeding en bewegen in beeld. Daarnaast staat er op de website ook handige adviezen, leuke recepten en praktische instructies voor zorgverleners.

,,Kijk of er 70-plussers bij jou in de buurt wonen’’, zegt Visser. ,,Bel aan om te vragen of je ze kunt helpen met de boodschappen, of een keertje voor ze mag koken. Het zijn vaak mensen die zelf niet om hulp vragen. Dat maakt ze extra kwetsbaar. Als elke Nederlander daar alert op zou zijn, dan zouden veel minder ouderen ondervoed raken.’’