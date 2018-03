Dierenbeschermers blijven zeehonden redden, ook als het niet meer mag

De commissie boog zich over de vraag of het nog wel van deze tijd is om alle zieke en zielige zeehonden op te vangen. De laatste jaren is het wetenschappelijke bewijs toegenomen dat opvang niet nodig is om de populatie gezond te houden. ,,Misschien is het daar zelfs schadelijk voor'', zegt Ton Groothuis, hoogleraar gedragsbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Het is een fout beeld dat elke jonge pup die met grote ogen ligt te huilen op het strand of een zandbank in de steek is gelaten door zijn moeder en dus gered moet worden. We weten nu dat moeders lang weg kunnen blijven om vis te vangen. In de tussentijd blijken veel pups gewoon wat melk te drinken bij een andere moeder. Daarbij lijkt het vangen van de jongen veel stress te geven voor moeder en kind.''