Dierenartsen waarschuwen voor dodelijke en zeer besmettelijke kattenziekte

Vooral niet-gevaccineerde katten en kittens kunnen gevaar lopen bij de kattenziekte, ook bekend als het panleucopenie virus. Is een kat niet ingeënt, dan raden de dierenartsen aan zo snel mogelijk een afspraak te maken voor een vaccinatie en het dier in de tussentijd binnen te houden. De oproep geldt ook voor binnenkatten, omdat het virus via bijvoorbeeld schoenen het huis in kan komen.

‘Grote cocktail’

Een kat is beschermd tegen het virus als het in de afgelopen drie jaar gevaccineerd is met de zogenaamde ‘grote cocktail’. Dit is te herkennen aan de Tricat-sticker in het vaccinatieboekje of dierenpaspoort van het dier. Nu het virus rondwaart, raden de dierenartsen aan kittens extra in te laten enten. Dit gebeurt normaal gesproken als ze negen en twaalf weken oud zijn. Het advies is dit nu ook te doen in de zestiende week.