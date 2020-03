Dierenambulance: Stop met lijmplankjes, voorkom dierenleed

VideoDe Dierenbescherming en dierenpolitie roepen op geen lijmplanken en plakstrips te gebruiken om ratten en andere plaagdieren te vangen. Het gebruik ervan is al verboden, maar de spullen zijn nog wel te koop en mensen gebruiken ze toch. Geregeld komen daardoor onschuldige diertjes vast te zitten, met ernstig dierenleed tot gevolg. ,,Het is echt ellendig.”

Dierenambulancemedewerker Elly, werkzaam in de regio Midden-Nederland, wrijft een duif in met olijfolie. Het beestje is vastgeraakt aan een zogeheten lijmplank, waarmee mensen plaagdieren als muizen en ratten willen vangen. Met de natuurlijke olie laat de lijm los. ,,Het werkt wel”, legt Elly uit op de site van de Dierenambulance, ,,maar de duif zal toch nog wel een paar keer gewassen moeten worden, want we krijgen al die plaktroep er niet in één keer uit.”

Het is niet alleen deze duif die geen kant meer op kan. De Dierenambulance komt geregeld tegen dat, naast ratten en muizen, ook vleermuizen of zelfs katten zijn vastgeplakt. Pas nog werd een kat uit Rotterdam deels kaalgeschoren om hem los te krijgen. Na de scheerbeurt werd de kat goed gewassen om de lijmresten te verwijderen. ,,Het is echt een crime”, zegt woordvoerder Niels Dorland van de Dierenambulance. ,,Als we er niet op tijd bij zijn, sterven die dieren een ellendige dood, dat moet je echt niet willen.”

Volledig scherm Een kat in Rotterdam werd geschoren om losgehaald te kunnen worden van een lijmplank. © Dierenambulance

Niet voor niets is het gebruik van de lijmplanken en plakstrips verboden in Nederland. ,,Maar de verkoop ervan niet, en in de praktijk zien we dat lang niet iedereen zich aan het verbod houdt. Er wordt niet geregistreerd hoe vaak we dit tegenkomen, maar voor ons is het zeker geen uitzonderlijke situatie.”

De dierenpolitie adviseert meteen met meldpunt 144 te bellen als iemand ziet dat de plankjes en strips wel worden gebruikt.

Niels Dorland zegt dat er voldoende andere maatregelen zijn om plaagdieren buiten de deur te houden. ,,Daar hebben we pagina’s vol over geschreven. Zorg bijvoorbeeld dat er geen etensresten rondslingeren en maak goed schoon.”

Wie een dier treft dat vastzit aan de lijm, doet er volgens hem goed aan wat meel te strooien op de plakkerige delen, zodat het beestje niet verder vast komt te zitten. ,,En ga niet zelf proberen het dier los te peuteren, maar schakel de Dierenambulance of een andere specialist in.”