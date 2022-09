Dierenactivisten: ‘Reptielen horen in wild thuis en niet in bamibakje op een Nederlandse beurs’

Met video Nieuw rapport: stikstof­nor­men mogelijk nog scherper, minister wil nog afwachten

De normen waarmee in ons land bepaald wordt hoeveel stikstof in de natuur mag landen, moeten mogelijk nog scherper worden gesteld. Dat meldt de NOS, dat een rapport in handen heeft van internationale wetenschappers. Mogelijk heeft dit grote gevolgen voor de stikstof-afspraken, maar minister Van der Wal wil daar niet op vooruitlopen. De boeren-actiegroepen, die juist woensdag met het kabinet afspraken te kijken naar nieuwe normen, voorzien een vooropgezet plan. ,,Dit is zo doorzichtig.”

11:01