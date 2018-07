Dieren in problemen door aanhoudende droogte

Update Grond nieuwe mariniers­ka­zer­ne Vlissingen ernstig vervuild; Defensie was op de hoogte

12:44 De grond waar de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen op gebouwd moet worden is ernstig vervuild met chemische stoffen. Dat melden EenVandaag en Follow the Money op basis van eigen onderzoek. Volgens hen wist Defensie dit, maar maakte het departement het niet bekend aan de mariniers.