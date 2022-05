Diego zag van dichtbij hoe zijn boezemvriend werd doodgeschoten: ‘Heeft me m'n jeugd ontnomen’

Terrorisme­ver­dach­ten spraken over Wilders ‘door de kop schieten’, toch komen ze vrij: hoe kan dat?

Een groep Eindhovense terrorismeverdachten komt volgende week (voorlopig) vrij. Zeer opmerkelijk, want ze worden verdacht van het voorbereiden van aanslagen, mogelijk op politici. Of was er juist weinig aan de hand? ,,Deze zaak is voer voor debat, de angst voor moslims leek de rechtszaal binnengeslopen.”

