Diederik Gommers: Famke Louise heeft me aan het denken gezet, angst zaaien werkt niet

‘Natuurlijk maken we ons zorgen, maar we moeten geen angst zaaien!’ Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) doet vandaag een poging meer uitleg te geven over corona, om zo de Nederlanders achter het beleid te krijgen. ,,Van bang maken en nog meer maatregelen nemen, zetten de mensen alleen maar de hakken harder in het zand”, legt hij uit aan ad.nl.

Gommers licht daarmee een bericht toe wat hij vanmorgen op Linkedin plaatste. Daar zegt hij dat het aantal positieve tests stijgt en dat steeds meer mensen in het ziekenhuis en zelfs op de intensive care belanden. Maar, zo zegt hij erbij, al maken we ons zorgen, we moeten geen angst zaaien. Vervolgens noemt hij enkele zaken op die anders zijn dan tijdens de eerste coronagolf. Met name in de behandeling van corona is vooruitgang geboekt en meer kennis opgedaan.

Volgens Gommers zijn daar positieve effecten van te verwachten op de ligduur van mensen in het ziekenhuis en op de overlevingskansen. Ook is er genoeg beademingsapparatuur en worden patiënten eerder over het land verspreid naar plekken waar nog capaciteit is.

Vervolgens schrijft hij: ‘Wat we vooral nodig hebben, is dat we met elkaar de besmettingen laten dalen... Dus wacht niet of de regering met nieuwe maatregelen komt, doe het gewoon zelf!!!!!’

‘Geen ebola’

,,Die hele actie van Famke Louise en zo heeft me aan het denken gezet”, licht Gommers telefonisch toe aan deze site. ,,Ik heb me afgevraagd hoe we met zijn allen communiceren. Ik en andere deskundigen komen eigenlijk steeds weer op tv als het aan het misgaan is. Ik bedoel dat we niet alleen maar moeten focussen op getallen, die besmettingsaantallen, de dagelijkse wisselkoersen, want dat is wat ik vooral zie. Corona is ernstig, maar het is geen ebola waar hele steden door omvallen.”

,,We moeten de mensen méér vertellen wat er aan de hand is, uitleggen hoe we ervoor staan, want alleen zo krijg je de mensen mee”, gaat hij verder. ,,Van angst zaaien en strenge maatregelen gaan alleen de hakken maar in het zand. Ik vond dat hele gedoe met die zware coronaboetes en dat je een strafblad hebt, echt niet goed. Dat is niet de manier waarop het in Nederland gaat werken. Want hoeveel maatregelen je ook neemt en hoe hard die ook zijn, het gaat pas echt werken als iedereen in Nederland meedoet. Dus meer uitleg en niet alleen maar naar die getallen kijken en waarschuwen. En daar heb ik een poging toe gedaan op LinkedIn, zo moet je dit zien.”

