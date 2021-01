Die sukkels kicken op aandacht en moeten aangepakt worden

Beat the Champions Nynke de Jong stopt als columnist: ‘Wat ik schreef durfde ik altijd in iemands gezicht te zeggen’

26 januari Nynke de Jong is één van de quizkampioenen in de RTL-zondagavondshow Beat the Champions. En o ja, ze zwaait na vier jaar af als columnist van deze site. ,,Ik denk steeds vaker: Nynke de Jong uit Zwolle kan wel roepen dat iets belachelijk is, maar ze heeft er geen onderzoek naar gedaan.’’