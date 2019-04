'Die overhoring kan meteen, want we snappen de stof al'

183 toetsen. Docenten van het Christelijk Lyceum Apeldoorn schrikken zich lam bij het zien van een intern onderzoek naar het aantal toetsen dat hun leerlingen per jaar krijgen. Het record staat op naam van havo 3. Dat is er gewoon elke lesdag eentje, op sommige dagen zelfs twee. Geen wonder dat hun leerlingen puffen en steunen als ze er weer een proefwerk in hun agenda bij moeten zetten.



In twee havo-brugklassen gaat het roer om. Docenten stappen over op een nieuwe manier van lesgeven, ook wel formatieve evaluatie genoemd. Ze laten de leerlingen aan concrete lesdoelen werken zodat ze precies weten wát ze moeten leren, maar ook begrijpen waarom dat nodig is. Tussentijds meten ze vaker of hun leerlingen de lesstof begrijpen zonder dat een schriftelijke overhoring voor een cijfer nodig is. Het idee: de lessen moeten leuk worden, de motivatie van de leerlingen groter, de toetsdruk lager én de scholieren moeten weer bezig zijn met écht iets leren.



Tientallen middelbare scholen experimenteren inmiddels met formatieve evaluatie; soms in één klas, soms door één docent en soms in de hele school. Bovendien is op alle middelbare scholen de discussie op gang gekomen over hoe ze afkomen van het toetsen om het toetsen.