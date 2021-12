Die arme Irma kon Van Dissel bijna niet bijhouden

,,Ik hoor heel Nederland zuchten”, zei de premier. Maar zuchten hadden de meeste mensen overdag al gedaan, toen ze dachten aan de komende taaie weken voor iedereen en voor jongeren, eenzame mensen en al die ondernemers nog zoveel meer. Zo vertelde de bloemiste in het dorp dat ze nog driehonderd kerststukken had staan. Wat moest ze daar nu mee? Mooi hoor, al dat geroep over solidariteit en dat we vol moeten houden. Maar daar kan zij de hypotheek niet van betalen, had ze zuchtend gezegd.



Tijdens de persconferentie zuchtte ik alleen toen Jaap van Dissel het woord kreeg. Dapper van de beste man dat hij daar ging staan, hoor. Hij had ook kunnen zeggen: de groeten met jullie. Leggen jullie zelf maar aan het volk uit dat we in lockdown moeten door het slome boosterbeleid. Maar dat deed die goeie Jaap natuurlijk niet. Hij ging achter die katheder staan en begon te vertellen, maar dat deed hij zó snel dat die arme Irma het op de achtergrond bijna niet bij kon houden.