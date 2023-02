Die ándere staking verdient ook aandacht: ‘Het was buiten de Randstad, dat maakt gewoon verschil’

Militair nog zwaarge­wond in ziekenhuis na ongeluk in Hoogersmil­de, drie anderen weer thuis

Een van de militairen die donderdagavond gewond raakte bij het ongeluk met een legervoertuig in het Drentse Hoogersmilde ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. De situatie is niet levensbedreigend, meldt Defensie.