Dicky verzorgde zieke moeder en regelde haar uitvaart als tiener

Overijssel­se zussen naarstig op zoek naar telefoon met laatste foto’s van oma

11:51 Hailey Wessels is ten einde raad. Alles heeft ze afgezocht langs de N34 bij Holthone, tussen Hardenberg en Coevorden. Haar zus Lindsay sloeg daar zaterdag over de kop met haar auto. Wonderwel kwam Lindsay er vanaf met een verbrijzelde elleboog en een slagaderlijke bloeding. Maar haar telefoon, met daarop de laatste foto’s van oma, is verdwenen. ,,En oma is vannacht overleden”, slikt Hailey.