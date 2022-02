Dick Bruna baalde als iemand met nijntje aan de haal ging: ‘Verzin dan zelf eens wat, zei hij dan’

Het overlijden van Dick Bruna (89) dompelde Utrecht vijf jaar geleden in diepe rouw. Nijntje, zijn belangrijkste schepping, is echter nog springlevend en lijkt haast onsterfelijk. Het lief klein konijntje hupst vrolijk verder over de wereld en verovert nog elke dag méér kinderharten.