Dichte mist de afgelopen dagen zorgde naast overlast ook voor prachtige beelden

Foto'sDe dichte mist van de afgelopen dagen heeft in Nederland voor veel overlast gezorgd. Het vliegverkeer werd erdoor gehinderd en ook de ochtendspits was weer ontzettend druk . Toch zit er ook nog een positieve kant aan de laaghangende wolken. Het heeft fotografen namelijk geïnspireerd tot prachtige plaatjes.

Rotterdam: bruggen en wolkenkrabbers

Volledig scherm De Erasmusbrug in Rotterdam in de dichte mist. © Jeffrey Groeneweg

Veruit de meeste mooie beelden van de mist komen uit Rotterdam. Dat is niet heel verrassend, want er staan in de havenstad nu eenmaal een hoop hoge gebouwen die boven de mist uit torenen. Neem bovenstaande foto van de Erasmusbrug; ‘De Zwaan’ lijkt wel te verdwijnen in de wolken.

Volledig scherm De skyline van Rotterdam in de dichte mist. © Jeffrey Groeneweg

Op dit lijstje kan een foto van het hoogste gebouw van Nederland natuurlijk niet missen. De zalmhaventoren, een gigantisch bouwproject aan de Rotterdamse Maas, torent op de foto hierboven nog ver boven de wolken uit. Zelfs wanneer je de onderkant niet ziet, is het alsnog ontzettend hoog.

Alphen aan den Rijn: een eenzame telefoontoren

Volledig scherm Alticom-telecomtoren in Alphen steekt boven de mist uit. © Josh Walet

Deze foto uit Alphen aan den Rijn is misschien nog wel bijzonderder dan die uit Rotterdam. De Alticom-telecomtoren heeft het rijk alleen boven de mist. Als eenzame naald steekt hij boven de wolken uit.

Leeuwarden: idyllische kanalen

Volledig scherm Mist over het water bij de Kanaalweg in Leeuwarden. © Anton Kappers

Je hoeft niet per se hoog boven de wolken te kijken voor prachtige foto's in de mist. Ook met beide benen op de grond zorgt de mist voor een bijzondere sfeer. Hierboven in Leeuwarden, bijvoorbeeld.

Ouderkerk aan den IJssel: Friese paarden

Volledig scherm Friese paarden in de mist in Ouderkerk aan den IJssel. © Marjolijn de Kwant-Visser

Marjolijn de Kwant-Visser uit Ouderkerk aan den IJssel maakte deze schitterende foto van haar Friese paarden in de mist.

Nijmegen: mysterieuze bossen

Zoals fotograaf Wouter van Bernebeek al vertelt in bovenstaande tweet: ‘Mist is niet alleen gevaarlijk, maar ook hartstikke fotogeniek!’ Als je klikt op de foto zie je een mooi plaatje van de bossen bij Nijmegen, gehuld in de dichte mist.

Den Haag: majestueuze uitzichten

Ook in Den Haag kunnen mensen in wolkenkrabbers genieten van een prachtig uitzicht. Een opkomende zon met blauwe lucht, schijnend op een wollig wolkendek. Zo zie je het maar zelden.

Terschelling: felle vuurtoren

Ook de Brandaris op Terschelling lag er in de mist bijzonder bij. De lampen van de vuurtoren lieten kruisvormige stralen achter.

Koudekerke: typisch Nederlands

Ook Instagram staat vol met mooie plaatjes van de mistige zonsopgang. Dit typisch Nederlandse tafereel in het Zeeuwse Koudekerke, bijvoorbeeld, spreekt direct tot de verbeelding.

Groningen: romantische natuur

Ook het Damsterdiep in Groningen lag er mooi bij. Je zou dit plaatje zo in kunnen lijsten en in een museum met Romantische kunst kunnen hangen.

