Deze Zwollenaren zien ineens duizenden auto’s door hun straat rijden: ‘Soms chaos, vaak leedvermaak’

De schemer valt in, binnen tien minuten zullen de lantaarnpalen gaan branden. Aan het eind van deze regenachtige middag heerst op veel plekken in Zwolle de rust, maar hier aan de Meeuwenlaan is het een polonaise van rode remlichten, brandende koplampen en net te laat ingezette knipperlichten. Per dag zet de GGD in het Wehkampkantoor 4400 coronavaccinaties (aan de Paxtonstraat nog eens 1600). Van 08.00 tot 23.00 uur stroomt de straat vol met automobilisten die vijf minuten later hun bovenarm ontbloten.