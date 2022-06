Deze vrienden knapten een oude boot op en voeren helemaal naar Parijs

Rode Kruis: Asielzoe­kers in Ter Apel zaten vele uren zonder eten en drinken

Het Rode Kruis waarschuwt voor de ‘onmenselijke en onhoudbare situatie’ die is ontstaan voor de asielzoekers die slapen in de door de hulporganisatie geplaatste tenten in Ter Apel. Zij hebben van gisteravond 22.00 uur tot vanmiddag 13.00 uur geen voedsel en water gekregen, stelt de hulporganisatie.

16 juni