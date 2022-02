Deze verzekeraar neemt al risico’s sinds WOII, ook als het stormt: ‘Wij dekken álle risico’s’

Bewoonster (99) verpleeg­huis overlijdt op straat, deur had afgesloten moeten zijn

Een hoogbejaarde bewoonster van verpleeghuis La Verna in Wijchen is vorige week dinsdag op straat overleden. De vrouw was ’s nachts ongemerkt naar buiten gegaan via een deur die afgesloten had moeten zijn. Haar levenloze lichaam werd de volgende ochtend gevonden.

