Deze tandartsen helpen daklozen met hun gebit: ‘Zonder voortanden is het lastig solliciteren’

Meneer Hermans (74) levert spaargeld 'ver­keerd' in: ‘Ze wilden het overmaken naar een goed doel'

30 maart De 74-jarige Utrechtse meneer Hermans gooide per ongeluk al zijn spaargeld in een verkeerde geldautomaat. Wat volgt is een verhaal waarin een bejaarde man van het kastje naar de muur wordt gestuurd door de bank om zijn geld terug krijgen. ,,Ze zeiden dat mijn geld naar een goed doel zou gaan.”