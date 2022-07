Deze tabakszaak was zo populair dat het verdacht werd: meer dan 3 miljoen euro werd er vergokt

Woensdag 13 oktober 2021, wisselvallig weer, rond 13.00 uur. In de omgeving van een winkel aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht mengen onopvallende mannen zich onder toevallige voorbijgangers en doelbewuste bezoekers. In opdracht houden zij alles in de gaten. Ze letten niet alleen extra op wie de zaak in- en uitloopt, maar vooral op wie al ín de winkel aanwezig zijn. Eén persoon heeft daarbij hun speciale aandacht. Dít is het moment waarop zo lang gewacht is.