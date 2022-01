Deze school begint om 9.45 uur: ‘Halfnegen was voor mij te vroeg’

schoolkeuzeTieners die om acht uur fris en fruitig in de schoolbanken schuiven? Vergeet het. Vroeg opstaan is om meerdere redenen lastig voor hen, zo blijkt uit onderzoek. ‘In de puberteit verschuift het slaap-waakritme.’

Jens Mol, Suzie van den Bos en Sterre van der Waal hebben geluk: hun school mikte het traditionele rooster de prullenbak in. Jens (17) weet het zeker. Als zijn school, het Maerlant in Brielle, anderhalf jaar geleden niet het tien-uurrooster had ingevoerd, met de eerste reguliere les om 09.45 uur, had hij nu niet in havo-4 gezeten. ,,Sterker: waarschijnlijk had ik zelfs mijn mavo-diploma moeizaam gehaald. Halfnegen was voor mij te vroeg. Ik trok het niet, was vaak te moe. Dat ging ten koste van de resultaten. Het ging niet best.’’

Jens’ ervaringen staan niet op zichzelf. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar het gemiddelde puberbrein past niet bij de traditionele roosters en schooltijden, zoals veel scholen die hanteren.

,,Het slaap-waakritme verschuift in de puberteit’’, verduidelijkt Heleen Geubbels, verbonden aan de Hersenstichting. ,,Tieners slapen slechter en korter. Dat heeft een lichamelijke oorzaak: de aanmaak van het slaaphormoon melatonine raakt vertraagd, waardoor zij later in slaap vallen. Ook spelen sociale factoren een rol. Tieners zitten vaak tot kort voor het slapengaan nog op hun telefoon. Die geeft blauw licht af, wat de aanmaak van melatonine remt. Verder zijn ze vaak ’s avonds nog actief; ze sporten, werken, gamen, spreken fysiek en online af met vrienden. Daardoor gaan ze later slapen. En pubers piekeren vaker. Ook dat houdt hen uit de slaap.’’

Reflecteren

Vermoeide pubers om halfnegen wiskundesommen of grammaticaregels uitleggen lijkt dan ook weinig effectief. Het is niet de enige reden waarom het Maerlant late­­re aanvangstijden invoerde. Het nieuwe rooster speelt in op meerdere elementen van het puberbrein; er is meer lastig op deze leeftijd, weet rector Anders Vink. ,,Reflecteren bijvoorbeeld. Dat moeten leerlingen echt leren en daarbij hebben ze hulp nodig. Wat ook bij de biologische ontwikkeling past, is dat ze niet allemaal even ver zijn in hun ontwikkeling en niet even goed in staat zijn zelf een bepaalde mate van regie te nemen over hun leren.’’

De school wilde op een nieuwe manier van werken overstappen. Daarbij zouden leerlingen meer grip krijgen op hun eigen leerproces, intensieve coaching krijgen van persoonlijk begeleiders en zich kunnen inschrijven voor onder andere extra scholing in vakken, als zij zelf of hun leerkracht dat nodig achtten. Daarnaast moesten de reguliere lessen natuurlijk doorgaan.

De school puzzelde en vond een formule waarbij de reguliere lessen tussen 09.45 en 14.30 uur plaatsvinden en al het andere daaromheen wordt gepland. Vroeger dan 09.15 uur schuift er niemand voor les in de schoolbanken. Vink: ,,Zo maken we ruimte voor individualiteit en houden we rekening met het slaap-waakritme van de leerlingen.’’

Overvraagd

Ideaal, zou je denken. Het roept zelfs de vraag op of we als maatschappij, met wat tegenwoordig bekend is over het puberbrein, jongeren niet decennialang hebben overvraagd. ,,Misschien wel’’, zegt Anders Vink. ,,We hebben 150 jaar lang eenzelfde soort onderwijs gevolgd terwijl de tijden sterk veranderden.’’

Quote Je komt ’s ochtends niet meer gehaast en half slapend aan Sterre van der Waal

Maar is later beginnen hét antwoord? Heleen Geubbels wijst het idee zeker niet af. ,,Maar wellicht verschuift het waak-slaapritme juist nog verder. Een optie is ook de dag om half negen te beginnen met buitengym of andere buitenactiviteiten. En wandel of fiets naar school. Ook in ochtendlicht zit veel blauw licht en beweging helpt. Er ligt tevens een rol voor ouders. Verminder de schermtijd van je kind ’s avonds. Breng dat echter wel positief, benoem het voordeel ervan op korte termijn. Een puber kan risico’s op langere termijn moeilijk inschatten; ook dat heeft een biologische oorzaak.’’

Nooit meer terug

Pasklare antwoorden zijn er dus niet, maar op het Maerlant valt het nieuwe rooster in elk geval goed. ,,Je hoeft niet vroeg op, ik voel me uitgerust’’, ervaart havo-scholiere Sterre van der Waal (13) uit Brielle. ,,Je komt ’s ochtends niet meer gehaast en half slapend aan’’, vult vmbo- scholiere Suzie van den Bos (15) uit Vier­polders aan.

De effecten op de studieresul­taten zijn nog niet bekend. Er zijn nog geen resultaten van onderzoek omdat het rooster nog maar kort draait en de lockdowns er doorheen kwamen. Rector Vink meent dat de ervaringen naar meer smaken. ,,Het is zeker de bedoeling dat wij dit rooster continueren.’’

Dat lijkt Jens, Sterre en Suzie een prima idee. Terug naar de oude tijden? ,,Liever niet’’, stellen beide dames. En Jens: ,,Ik wil nóóit meer anders. Ik haal nu veel meer uit de lessen. Dit rooster heeft me enorm geholpen.’’