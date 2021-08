Deze oude bankkluizen worden nu gebruikt voor iets héél anders: ‘Even weg van normale wereld’

In het centrum van Ermelo staat een voormalig postkantoor. Het was 75 jaar in bedrijf en is voor veel inwoners van Ermelo de plek waar acceptgiro’s en buitenlandse valuta konden worden gewisseld. En natuurlijk de post kon worden afgehandeld.



In 1922 werden in Denekamp (Twente) en in Ruurlo (Achterhoek) twee identieke postkantoren gebouwd. Het postkantoor in Ermelo sloot in 2009 de deuren. Nu is het Grand Café Restaurant Het Postkantoor. Het wordt bestierd door Henri Pijnenburg en zijn partner Karin Hogendoorn.