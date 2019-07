Deze maatregelen worden er in Nederland genomen tegen de hitte

De hitte sijpelt langzaam ons land binnen. Met temperaturen die in binnensteden kunnen oplopen tot misschien wel veertig graden, is het geen slecht idee om nu al maatregelen te nemen. Dat gebeurt dan ook op grote schaal.

- De grootste maatregelingen worden genomen door NS en ProRail. Medewerkers van ProRail mogen donderdag (de heetste dag van de week) blauwe zwaailichten voeren als zich een noodsituatie voordoet. Daarnaast worden op zo’n negentig stations watertappunten gezet waar reizigers gratis een flesje kunnen vullen met kraanwater. Bij een storing deelt ProRail onder reizigers in een gestrande trein flesjes water uit. Bij het stilvallen kan namelijk de airco uitvallen. Alleen in uiterste gevallen worden oude dubbeldekkers ingezet die niet over airco beschikken.

- Bij Rijkswaterstaat zijn ze alert. De komende dagen wordt er voor weggebruikers die langs de snelwegen stranden direct een berger ingezet. Geadviseerd wordt voldoende drinkwater een paraplu (tegen de zon) mee te nemen.

- Ook dieren hebben het zwaar in de hitte. De NVWA gaat extra controleren op vrachtwagens die vee vervoeren. Wordt het warmer dan 35 graden?

- Voor brandweerlieden worden extra voorzorgsmaatregelen genomen. Er is een zogenoemde A-wagen (ademluchtwagen) met koelstoelen en ijszakken, zodat de brandweermannen en -vrouwen zichzelf koel kunnen houden. ,,Er staan niet meer brandweerlieden ­paraat,” zegt Leena Jaarsveld, van brandweer Amsterdam-Amstelland.

- Verschillende evenementen zijn vanwege de hitte afgelast. Zo gaat de jaarlijkse open dag van Ajax , die gepland stond voor aanstaande donderdag, niet door. De club zoekt naar een alternatief en hoopt snel met een nieuwe datum te komen. Ook zijn er hardloopwedstrijden afgelast, gaat de bejaardenbingo op de kermis in Tilburg niet door en zijn er in Limburg zomermarkten afgelast.

Volledig scherm Een verkoelend ijsje in Zorgcentrum Robijnhof in Leiden. © ANP

- Bij de woon- en zorgcentra treedt het hitteplan wel in werking. ,,Dat gebeurt altijd bij 27 graden of warmer,” zegt Andrea Janssen, woordvoerder van Amsta, dat dertig zorglocaties in Amsterdam heeft. De maatregelen voor deze week – er wordt bijvoorbeeld afgezien van wandelingen – zijn nog strenger in de huizen waar voor ouderen en verstandelijk gehandicapten wordt gezorgd. Janssen: ,,We verhogen de vochtinname van anderhalf naar twee liter per dag.”

Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza raadt aan om op het warmste deel van de dag, tussen één en vier uur ’s middags, de hitte niet op te zoeken. ,,De extreme temperaturen van de komende dagen, vooral op woensdag en donderdag, zijn vrij ongebruikelijk. Er is sprake van zonkracht 7 tot 8, wat betekent dat on­beschermde huid binnen een kwartier verbrandt.”

- De deuren van Kinderopvang Doomijn blijven woensdag, donderdag en vrijdag de hele dag dicht voor de opvang van baby’s tot twee jaar. De organisatie met 120 locaties in onder andere Apeldoorn, Zwolle, Harderwijk vangt de baby’s niet op vanwege de hitte.

- Diverse cafe's en terrassen bieden gratis zonnebrand aan en proberen mensen te beschermen. Voor het personeel is het op de overvolle terrassen soms flink doorbijten.Bij temperaturen boven de 26˚C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en behoort men na te denken over maatregelen, zo meldt het Ministerie van Sociale en Werkgelegenheid. Met temperaturen die in keukens in de horeca soms oplopen tot 50 graden is het volgens Misset Horeca zaak om je collega's goed in de gaten te houden, voldoende pauze te nemen en veel water te drinken.

Volledig scherm Een bouwvakker koelt zichzelf. © shutterstock

- De bouwvak is alleen in de regio Zuid nog begonnen. Dat betekent dat in de rest van het land gewoon gewerkt wordt. In sommige gevallen wordt toestemming gegeven om eerder te beginnen, of om op het heetst van de dag het werk tijdelijk stil te leggen. Als het meer dan veertig graden wordt, mogen dakdekkers volgens de wet stoppen met werken.

- Vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen gaan de komende dagen langs bij werkplaatsen om te kijken of werknemers goed beschermd zijn tegen de hitte. Ze kijken bijvoorbeeld of er wel zonnebrandcrème of uv-werende kleding wordt gebruikt door mensen die buiten werken. Beide vakbonden hebben een app gelanceerd voor werknemers om te controleren of de situatie werkbaar blijft. ,,Je kunt de huidige weersituatie invullen en dan krijg je advies over wat je kunt doen”, legt de woordvoerder van FNV uit.

- Op basis van de gegevens van het KNMI kijkt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) of er risico’s zijn voor bijvoorbeeld de watervoorziening, waterkwaliteit en vaardieptes. Boris Teunis van Rijkswaterstaat: ,,Zo kunnen we op tijd maatregelen nemen. Een risico bij droogte is dat zout zeewater te ver het land inkomt. Dan nemen we maatregelen door het water gericht te sturen om het zoute water terug te dringen. Bijvoorbeeld meer water door de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede richting Amsterdam om het zoute water dat bij IJmuiden binnenkomt terug te dringen. Hiermee blijft zoetwater beschikbaar voor natuur, landbouw en drinkwater.”

- Het RIVM waarschuwt dat de kwaliteit van de lucht woensdag slecht zal zijn als gevolg van smog. Mensen die hier gevoelig voor zijn kunnen maar beter binnen blijven en zware lichamelijke inspanningen beperken. Smog ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden. De extreme hitte draagt hier aan bij. Smog door ozon kan leiden tot klachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en een slechtere longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog.