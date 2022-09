Deze koppels hebben hoog jip-en-jannekegehalte: ‘Grote glimlach als ze ons naambordje zien’

Aardbeving van 2.4 bij Groningse Uithuizen: ‘Lag te schudden in mijn bed’

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft in de provincie Groningen een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2.4. Het epicentrum was bij Uithuizen, blijkt ook informatie van het KNMI. Het Staatstoezicht op de Mijnen laat weten dat door de slappe grond in het gebied de beving flink zal zijn gevoeld door omwonenden en voor schade zal hebben gezorgd.

9 september