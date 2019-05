Deze jongens stopten met hun studie om van lachgas big business te maken

Het begon zoals een miljoenenbedrijf in een spannend jongensboek zou beginnen. Met een versleten Hyundai H200 reden Luciano de Vries (29) en Dennis Kuipers (29) af en aan naar Tsjechië, Frankrijk en Denemarken. Op zoek naar verkopers van slagroompatronen die nog een partijtje over hadden. Daar was goed geld mee te verdienen, dat hadden ze allang gezien.