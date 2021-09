Deze joekel van een Romeinse pijl ging overal dwars doorheen, nu is ‘ie voor één keer te zien in Utrecht

FNV bereidt acties voor in academi­sche ziekenhui­zen: ‘Loonbod ondermaats’

6 september De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft zondagavond een eindbod gepresenteerd aan de vakbonden in de vastgelopen cao-onderhandelingen. ,,Hiermee nemen de NFU en de academische ziekenhuizen (umc’s) hun verantwoordelijkheid om de impasse van de vastgelopen cao-onderhandelingen te doorbreken”, stelt de federatie. Vakbond FNV Zorg & Welzijn is teleurgesteld over het bod en zegt dat de voorbereidingen voor een staking op 28 september doorgaan.