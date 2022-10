Deze hond vaart wereld over op cruiseschip: ‘Als ze behoefte moet doen, wordt deel van dek afgesloten’

Uitzonder­lij­ke warmte op komst: ‘Er gaan records verpulverd worden’

Het is eind oktober en de klok gaat naar wintertijd, maar de zon blijft nog even in de zomerstand. Vandaag en morgen wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar: in Limburg kan het zelfs 25 graden worden. ,,Er zullen records verpulverd worden.”

