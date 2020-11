Deze handelaar dealde 20 jaar in illegaal vuurwerk: ‘Ik verdiende tot wel 40.000 euro per jaar netto’

Hoofdschuddend volgt vroege veertiger Willems wat er gaande is. „Die jongens die vuurwerk willen die hebben het straks echt wel hoor. Uit Polen krijg je het via de post, of je bestelt wat bij een jongen met een handeltje, zoals ik vroeger had. Even rondvragen en je komt in een WhatsApp- of Telegramgroep waar je kunt bestellen. En in Duitsland koop je het straks gewoon bij de Aldi! Dat mag dan Nederland niet in, maar gaan ze dan 10.000 agenten extra inzetten aan de grens? Naïef van de regering, vind ik dit.”