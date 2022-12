Deze grote vuurwerkshows gaan niet door vanwege slecht weer

Dit was 2022 Coviddok­ter is nu weer gewoon Diederik: ‘Mij niet meer bellen over corona’

Twee jaar lang was hij vaste klant aan talkshowtafels en in krantenartikelen als het over corona ging. Als Diederik Gommers iets zei, dan deed die mening ertoe. Nu de pandemie over lijkt, is de ‘covid-dokter’ amper nog op tv. ,,Als ik nu nog iets over dat onderwerp zou zeggen, dan is de wereld te klein.’’

28 december