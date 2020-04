Deze emoji wordt massaal gebruikt tijdens coronatijdperk

Het mondkapje is een symbool geworden voor het coronavirus. Daarnaast is het misschien wel de meest gebruikte emoticon van dit moment. Maar waar komt de mondkapje-emoji vandaan en waarom zat het überhaupt op onze telefoon?

Emoji’s komen oorspronkelijk uit Japan. Daar was het al langer normaal om een mondkapje te dragen als je je niet lekker voelt. De eerste collectie emoji’s was dus ook gebaseerd op de gebruiken die ze in Japan hanteren en daarom behoort de mondkapje-emoticon al lange tijd tot de vaste emoji’s.

,,Het dragen van een mondkapje doen ze daar niet zozeer om hun eigen gezondheid te beschermen, maar juist om te voorkomen dat ze bacteriën en ziekten verspreiden’’, vertelt Emoji-expert Lilian Stolk. ,,Het is een vorm van respect. Als je in Japan snotterend in de bus zou zitten of openlijk zou niezen zonder mondkapje komt dat heel onbeleefd over. Een gevoel dat door de coronacrisis in Nederland nu ook een beetje is ontstaan.”

Quarantaine-struggles

Inmiddels wordt de mondkapje-emoji steeds vaker gebruikt, bleek uit een Twitter-analyse van website Emojipedia. In het onderzoek zijn de twaalf emoticons eruit gepikt die met gezondheid te maken hebben. Alle tweets die van 8 op 9 maart zijn verstuurd met deze emoticons zijn verzameld. De emoji die daar veruit als meestgebruikte uit kwam is het poppetje met het mondkapje om. De bacterie-emoji is een goede tweede.



Stolk snapt wel waarom juist de mondkapje-emoji nu in zwang is ,,Als je op Twitter kijkt, zie je dat de emoji op dit moment meestal niet letterlijk naar een mondkapje of een normale verkoudheid verwijst, maar in allerlei coronagerelateerde tweets wordt gebruikt. Van mensen die posten over hun quarantaine-struggles tot berichten als ‘stay safe’.”

Spugende emoji

,,Het mondkapje zelf is een symbool geworden voor het coronavirus. Dat komt natuurlijk omdat het virus extreem besmettelijk is. Je ziet het overal langskomen. En in tegenstelling tot de zieke of spugende emoji verwijst de mondkapje-emoji niet alleen naar iemand die ziek is, maar kan het ook worden gebruikt door iemand die zich tegen het virus wil beschermen en bijvoorbeeld aan social distancing doet.”