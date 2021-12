Deze creatievelingen knallen helemaal legaal, zónder buskruit, maar mét enorme klappers 2022 in

De lat ligt hoog, want ze zijn ‘best wel een beetje pyromaan’, zeggen Antal Bos en Thijs Trompert van ATMosphere. Niks tegen vuurwerk dus, integendeel. Die spanning. Die knal. Het lichteffect. Heerlijk! Maar: dat kun je allemaal zelf maken. En nog veilig ook. Dat is precies wat er deze dagen gebeurt in een loods aan de Kleine Koppel in Amersfoort.