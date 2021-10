Dertig seconden voordat de metro kwam, trok Matthijs een geduwde vrouw van het spoor af: ‘Dader keek toe’

Ruzie over zes ingevroren embryo's van topspring­paard en ‘beste hengst ter wereld’

19:28 Ze liggen ingevroren en veilig opgeborgen bij de paardenkliniek van de universiteit Utrecht: 6 embryo's die in potentie kunnen uitgroeien tot springpaarden van internationaal grand-prixniveau. Maar wie is wettelijk gezien eigenlijk de eigenaar? Twee ruziënde handelaren in paardenembryo's vechten gooiend met modder hun conflict daarover uit via de rechter. De inzet is hoog, want een bevruchte eicel is zomaar 20.000 euro waard.