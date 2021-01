Derde verdachte aangehouden in zaak rond dood gevonden Lotte (14)

Video Ziekenhui­zen krijgen weer even lucht; daling patiënten zet door

11 januari Nederlandse ziekenhuizen kunnen even op adem komen nu de gevreesde code zwart lijkt afgewend. Maar voor hoe lang? Door de Britse variant van het virus worden ziekenhuizen in Engeland nu al overspoeld met coronapatiënten en dat schrikbeeld dreigt ook in andere landen. ,,We hebben plannen klaarliggen, maar gelukkig zijn ze nog niet nodig”, zegt zorgbaas Ernst Kuipers.