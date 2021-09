Dennis dwong verdachte dodelijke steekpartij Den Bosch op knieën: ‘Hij leek totaal verward’

Moeder (34) met kinderwa­gen doodgesto­ken op straat in Den Bosch, vader van kind opgepakt

8 september Een 34-jarige vrouw uit Utrecht is woensdagochtend bij een steekincident aan het Ploossche Hof in Den Bosch om het leven gekomen. Ze liep met haar kind in de kinderwagen over straat toen ze werd aangevallen. De politie hield een man (31) uit Nieuwegein aan. Hij is de vader van het 1-jarige kind. Volgens de politie gaat het om een conflict in de ‘relationele sfeer’.