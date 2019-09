Denkt iemand nog aan de honden van Rudi Lubbers? ‘Ze worden gewoon vergeten’

Ze zijn dol op de honden, Petra en Co Vergeer (65 en 62). Maar nee, het is toch echt niet de bedoeling dat zij de komende jaren de vier zwerfhonden uit Bulgarije blijven verzorgen. Op een terreintje twee kilometer van hun woning vandaan, waar Petra en Co vroeger een caravan hadden staan, leven ze nu.



Maar met de winter op komst zal het er kouder en donkerder worden. Petra en Co hebben al een extra afdakje laten maken. ,,Zonder dat extra dakje kunnen ze de winter niet in,” zegt Petra. Co en zij gaan vaak naar de honden toe, verzorgen de beesten, laten ze uit, het gaat ze goed, al is het niet eenvoudig. De voormalige zwerfhonden kunnen bijvoorbeeld niet aan de riem. Maar op het terreintje kunnen ze wel rondrennen.



Petra en Co laten de honden niet in de steek, maar voelen zich zelf wel een beetje in de steek gelaten. Hoe zat het ook alweer? Oud-bokser Rudi Lubbers - beroemd omdat hij in 1973 twaalf ronden overeind bleef tegen Muhammad Ali - kwam een jaar geleden in Bulgarije in de problemen toen hij en zijn Ria vanwege de vele zwerfhonden die ze opvingen uit huis werden gezet. Uiteindelijk leefden ze in een gammel bestelbusje waarin Ria steeds zieker werd. De zwerfhonden bleven het stel trouw en hielden Ria in het steenkoude busje zelfs warm door tegen haar aan te gaan liggen. Sterker: de warmte van de honden redde waarschijnlijk haar leven.