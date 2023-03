Den Haag: Maximaal twee tractoren bij boerenprotest Zuiderpark

Bij het aangekondigde boerenprotest zaterdag in het Zuiderpark in Den Haag mogen maximaal twee tractoren staan. Boeren mogen hun voertuigen niet gebruiken om naar de demonstratie te reizen, heeft de gemeente Den Haag dinsdag laten weten.

De demonstratie wordt georganiseerd door Farmers Defence Force (FDF). De boerenactiegroep wilde aanvankelijk met vijfduizend tractoren naar Den Haag komen. Toen de gemeente Den Haag dat niet zag zitten, bracht de groep dat terug naar vijfhonderd.

Lees ook Haagse burgemeester houdt komende zaterdag legermaterieel paraat bij protesten

Volgens de gemeente heeft de contactpersoon bij FDF ‘erop gewezen dat, als de boeren besluiten om met de tractor te komen, zij dat ook zullen doen. De regels van de overheid werken verstikkend voor de boeren.’ Zonder tractor zouden ze als een gewone burger demonstreren en niet als boer. ,,Verder heeft hij opgemerkt, dat het verbieden van tractoren de motivatie om met de tractoren naar Den Haag te komen vergroot.”

Slechte ervaringen

Na overleg met de gemeente bracht FDF het aantal tractoren terug naar 500. Vervolgens wilde FDF 120 tractoren in het Zuiderpark zetten, als afbakening van het demonstratieterrein, maar ook dat wil de gemeente niet. Volgens de gemeente mogen maximaal 25.000 mensen meedoen aan het protest en moet dat tussen 12.00 en 16.00 uur worden gehouden. ,,De ervaringen met boerenprotesten waarbij zwaar materieel is ingezet zijn slecht. Deze acties hebben geleid tot ernstige verkeershinder, onveilige verkeerssituaties, wanordelijkheden en schade.”

FDF is woest over het besluit. ,,Zó ondemocratisch. Dit is beneden alle peil", zegt landelijk woordvoerder Sieta van Keimpema. ,,Dat er vorige keren verkeershinder ontstond kwam omdat de gemeente z'n zaakjes niet op orde had. We hebben de demonstratie zes weken van tevoren aangekondigd. Eerst dreigt de burgemeester met de inzet van materieel van Defensie, en komt nu een paar dagen van tevoren met dit nieuws.”

FDF roept boeren op om niet met trekkers naar Den Haag te komen. Van Keimpema verwacht dat boeren zich aan het verbod gaan houden. ,,Want anders kunnen ze hun trekkers verliezen.”

Tekst gaat verder onder het kaartje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De tractoren, en andere zware wagens, hebben bij eerdere boerenprotesten geleid tot ernstige verkeershinder, onveilige verkeerssituaties, wanordelijkheden en schade, motiveert Van Zanen. ,,Actievoerders volgden bevelen en aanwijzingen van de politie niet op. Voor de politie bleek het zeer moeilijk om tractoren en vrachtwagens, door hun omvang, gewicht en kracht, tegen te houden.”

Quote Bestuur­ders hielden zich in eerdere gevallen ook niet aan de verkeersre­gels, waardoor het overige verkeer in ernstige mate werd gehinderd Jan van Zanen

,,Bestuurders hielden zich in eerdere gevallen ook niet aan de verkeersregels, waardoor het overige verkeer in ernstige mate werd gehinderd en andere weggebruikers in gevaar werden gebracht”, aldus de burgemeester. De twee tractoren die wél zijn toegestaan, zijn symbolisch, die in overleg met de politie op de demonstratieplek worden gezet.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Archiefbeeld: Boeren met hun tractoren voeren actie op de Koekamp in Den Haag. © Hollandse Hoogte / ANP

Ook klimaatdemonstratie beperkt

Ook de demonstratie van Extinction Rebellion, dat diezelfde dag de Utrechtsebaan in Den Haag wil blokkeren, wordt beperkt. De activisten worden verwezen naar de Koekamp tussen 12.00 en 18.00 uur, om de hoek van het Malieveld. Daarmee hoopt hij de belangrijke aanrijroute, waar dagelijks 60.000 voertuigen van en naar de stad rijden, naar Den Haag bereikbaar te houden.

XR was juist van plan voor onbepaalde tijd de A12 voor de Tweede Kamer af te sluiten en gaat de aanwijzing van de gemeente niet volgen. ,,We willen demonstreren op een plek die ontregelend is en die zichtbaar is”, zegt een woordvoerster. XR eist dat de regering stopt met de ‘jaarlijkse 17,5 miljard euro aan fossiele subsidies’.

‘Actievoerders hebben het kennelijke om het politieoptreden zoveel mogelijk te hinderen, bijvoorbeeld door zich te verzetten tegen aanhouding en door zich vast te lijmen aan de weg en/of vast te ketenen aan elkaar met zogenaamde lock-ons’, schrijft burgemeester Van Zanen. ‘Daartoe worden door Extinction Rebellion aan actievoerders zelfs speciale trainingen aangeboden.’ Eerder werden al activisten veroordeeld voor een andere blokkade van de A12.

Voorgaande acties

‘De eerdere ervaringen zijn slecht’, schrijft hij over de vijf voorgaande acties, die ook niet officieel bij de gemeente werden aangekondigd. ,,Dat is gebruikelijk, zegt XR-woordvoerder Lucas Winnips. ,,Wij leggen de hoorn er niet op als ze bellen. Dan gaan we in gesprek. Maar we werken niet actief mee aan het aanmelden van een demonstratie. Dat is niet verplicht en demonstreren is een grondrecht.” Tijdens de laatste blokkade eind januari werden 768 mensen aangehouden.

Bij eerdere acties geen duidelijk aanspreekpunt. ‘Er is sprake van een sfeer van confrontatie en provocatie.’ Hij noemt het ‘niet acceptabel’ dat ‘doelbewust wordt aangestuurd op massale aanhoudingen waartegen men zich verzet’. ‘Dit leidt tot een vrees voor wanordelijkheden, gevaar voor de gezondheid en ernstige verkeersproblemen. Temeer nu het er sterk op lijkt dat het demonstratierecht op deze locatie wordt ingezet als dwangmiddel.’

Als Farmers Defence Force en Extinction Rebellion het niet eens zijn met de opgelegde beperkingen, kunnen zij hiertegen in beroep gaan bij de voorzieningenrechter.

Volledig scherm Een demonstratie Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. © Jesper Peeters