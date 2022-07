‘Demonstratie van de eeuw’: paar honderd mensen met tiental tractoren en trucks op de Dam

Doodgesto­ken baby Emily in armen van moeder en oom naar laatste rustplaats: ‘Maar één vraag: waarom?’

In de armen van haar moeder en oom is baby Emily naar haar laatste rustplek gebracht op de Rotterdamse begraafplaats St. Laurentius. Het doodgestoken meisje mocht nog geen zes maanden oud worden. ,,Er is één vraag die open blijft staan: Waarom? Waarom?’’

10:10