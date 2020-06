Demonstratie bij standbeeld J.P. Coen mond uit in rellen

De demonstraties in Hoorn van voor- en tegenstanders van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen zijn uitgelopen op rellen. Na afloop van de demonstratie van de tegenstanders ontstonden buiten het terrein vechtpartijen met - vermoedelijk - voorstanders. Er is een rookbom afgegaan en relschoppers gooien met stenen. De politie grijpt met paarden en wapenstokken in.

De avond begon nog vreedzaam. Op de Noorderveemarkt in Hoorn arriveren rond 17.30 de voorstanders van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Een vrouw staat in kapiteinskleding. ‘Blijf met je moderne klauwen van onze mooie gebouwen’, staat op haar bord. Ze wil niet met haar naam in de krant, uit angst dat haar woorden verdraaid worden.

,,Het beeld staat voor de zeevaarders die voeren voorbij de horizon, de spannende verhalen van vroeger’’, zegt ze. ,,Ik vind het kwetsend dat ze het beeld kapot willen maken. Het beetje moois dat we nog hebben. Eerst moet Zwarte Piet weg en nu dit. Het wordt van kwaad tot erger.’’

Verheerlijking

Het beeld van VOC-gouverneur Jan Pieterszoon Coen in het historisch centrum van zijn geboorteplaats Hoorn is de inzet van twee demonstraties. De organisatie ‘Weg met JP Coen’ (We Promise, Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands-Indië en Building the Baileo) wil af van het beeld om ‘een eind te maken aan de verheerlijking van het Nederlandse koloniale verleden’.

Volledig scherm Een voorstander van het standbeeld van Coen © ANP

Volledig scherm © ANP

De actiegroep ‘Coen is OK’ is juist voor behoud. Zo’n 15 voorstanders - ‘teleurstellend weinig’ volgens de organisator - komen opdagen. Sommigen dragen Nederlandse vlaggen met de tekst ‘dispereert niet’.

Trudi van Veen, geboren en getogen in Hoorn, vindt dat het beeld bij de stad hoort. ,,Coen heeft Hoorn veel rijkdom gebracht in de tijd van de VOC. En natuurlijk heeft hij slechte kanten, die vallen niet goed te praten. Maar dat staat ook bij het beeld vermeld. En het waren andere tijden.’’

Minuut stilte

Een half uur later verzamelen een paar honderd tegenstanders van het beeld aan het Pemolenpad. De geschiedenis van Coen wordt verteld en er is een minuut stilte voor de ‘voorouders die zijn gestorven voor de welvaart van dit land’. Demonstranten scanderen ‘Weg met Coen’ en ‘Black Lives Matter'. ,,De gemeente Hoorn is nog niet van ons af’’, zegt een van de sprekers.

Volledig scherm Tegenstanders willen dat de verheerlijking van het koloniale verleden stopt © ANP

Leonora Vlek uit Wormerveer heeft haar dochter meegenomen voor ‘een stukje bewustwording’. ,,Ik vind het belangrijk dat de verheerlijking van de genocide stopt. Ik ben me ervan bewust dat de Gouden Eeuw ons land groot heeft gemaakt. Dat we daar nog steeds profijt van hebben. Maar wel ten koste van mijn voorouders, de Molukkers.’’

Museum

Zo’n standbeeld kan volgens Vlek niet meer in ‘deze multiculturele samenleving’. ,,Zet het in een museum, zodat kinderen daar kunnen leren over onze geschiedenis.’’

Een meerderheid van de Hoornse gemeenteraad roept in een brief op het standbeeld niet te verplaatsen of verwijderen. Zeven politieke partijen willen een stadsgesprek. ,,We moeten juist over ons verleden het gesprek voeren en leren voor de toekomst.’’

Volledig scherm © ANP