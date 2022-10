Defensie waarschuwt voor geluidsoverlast bij internationale militaire oefening

Scholier (14) die werd neergesto­ken bij school Hoorn overleden: ‘Ongekend zware klap’

De 14-jarige jongen die woensdagmiddag ernstig gewond raakte door een steekincident aan de Bouwsteen in Hoorn, is zondag in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie. Voor de zaak zit een 16-jarige verdachte vast.

30 oktober