'Defensie, spreek ouders slachtoffers mortieren'

Eigenaar verloren portemonnee herkent vinder Marcouch niet

18:37 Het was een aardige man, dat zag Arnhemmer Matthias Poortvliet (30) wel. Helemaal natuurlijk omdat de vriendelijke heer zijn portemonnee gevonden had en hem meteen gebeld had. Dat het burgemeester Ahmed Marcouch was, hoorde hij pas achteraf.