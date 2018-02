Defensie onderzoekt lekken staatsgeheimen rond Marco Kroon

Kroon zou tijdens een spionagemissie in Kabul een tegenstander hebben doodgeschoten. Zaterdag meldde De Telegraaf dat Kroon destijds op inlichtingenmissie was in Kabul, en alleen of met collega's in burgerkleding op pad ging. De krant baseert zich op bronnen bij en rond Defensie.



,,Er staan hoge gevangenisstraffen op het lekken van staatsgeheimen, ik hoop dat iedereen zich dat realiseert. Ik heb niet voor niets gezegd dat er mensen in levensgevaar zouden kunnen komen. In de zaak-Marco Kroon zijn geen winnaars, alleen verliezers. Daarom vind ik het ook heel vervelend dat hieromheen zo veel gegevens naar buiten komen.''