Defensie doet onderzoek naar circuleren 'nazi-afbeeldingen’

Defensie is in beide zaken een onderzoek gestart, heeft staatssecretaris Barbara Visser aan de Tweede Kamer laten weten.

Een derde onderzoek loopt naar een niet nader genoemd defensieonderdeel. Daar zou mogelijk sprake zijn van ,,ontoelaatbare uitingen in relatie tot nazi-Duitsland". Defensie wil niet bekend maken om welke eenheid dit gaat omdat dit onderzoek nog heel pril is.

Het is niet voor het eerst dat de NLDA negatief in het nieuws komt. De afgelopen jaren is er meermaals geklaagd over wantoestanden over . Vorig jaar luidde nog een homoseksuele cadet de noodklok. De coördinatoren zouden hem belachelijk maken door hem met een roze baret te laten rondlopen.